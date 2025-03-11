Магнитные бури в Украине 11 марта — прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Во вторник, 11 марта, значительных магнитных бурь не ожидается, хотя геомагнитное поле может быть нестабильным. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.

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На Солнце зафиксировано четыре вспышки класса С. Вероятность более мощных вспышек класса М остается небольшой.

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 11 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 51%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 31.

Как понять, что вы метеозависимы

Хотя нынешний уровень солнечной активности не несет серьезных угроз, стоит помнить, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно у людей, чувствительных к изменениям геомагнитного поля. Такие явления могут вызывать головную боль, перепады давления, усталость, расстройства сна и ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если вы замечаете, что ваше самочувствие ухудшается в определенные периоды, возможно, у вас есть повышенная чувствительность к изменениям погоды или магнитным бурям.

Основные признаки метеозависимости включают:

головная боль, головокружение или слабость без видимых причин;

скачки артериального давления, учащенное сердцебиение;

боль в суставах или мышцах, даже без физических нагрузок;

расстройства сна, бессонница или повышенная сонливость;

обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.

Если вы испытываете подобные симптомы в периоды магнитных бурь или резких изменений погоды, стоит обратить внимание на свое состояние и при необходимости проконсультироваться с врачом.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на март — стали известны даты, когда Солнце будет сверхактивным.

Тем временем синоптики сообщили прогноз погоды по Украине на сегодня, 11 марта, и назвали регионы, где возможны ливни.