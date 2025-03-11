Погода сьогодні, 11 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди на вівторок, 11 березня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. У західних областях, а вдень у Карпатах і Закарпатті пройдуть значні дощі. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 10 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 11 березня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

У південній і південно-східній частинах країни вночі та вранці утвориться туман. Південний і південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак удень місцями в західних і Житомирській областях його пориви сягатимуть 15–20 м/с, а на високогір'ї Карпат — 25 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +1...+6 °С, у західних областях — до +4...+9 °С. Удень буде +14...+19 °С, на півдні країни — до +22 °С, а на узбережжі морів — +7...+12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 7–12 м/с. Температура в області вночі триматиметься в межах +1...+6 °С, а вдень — +14...+19 °С. У Києві вночі очікується +4...+6 °С, а вдень +17...+19 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

Через підвищення температури повітря та опади на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевого, рiвня).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У Карпатах пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, а на високогір'ї — 25 м/с. Удень на Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі (I, жовтий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 11 березня, в Україні буде тепла погода. Удень повітря прогріється до +14...+20 °С. На Закарпатті, у Карпатах, подекуди в північних районах Рівненщині, Волині та Житомирщини пройдуть дощі, однак у більшості областей України опадів не передбачається. Рвучкий вітер часом сягатиме штормових поривів до 15–20 м/с.

У Києві буде +17...+19 °С. Опади малоймовірні, але очікується рвучкий вітер південно-західного напрямку.

Нагадаємо, у Харкові у вівторок, 11 березня, буде сонячно. Опадів не передбачається, але вночі та вранці може бути слабкий туман.

Раніше Наталка Діденко прогнозувала, що 11 березня в більшості областей України буде сонячно й тепло, подекуди повітря вдень прогріється до +20 °С. Щоправда, у деяких регіонах очікуються дощі.