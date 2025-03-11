Погода сегодня, 11 марта, в Украине - Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — где будут ливни
Прогноз погоды на вторник, 11 марта, сообщили синоптики. Будет переменная облачность. В западных областях, а днем в Карпатах и Закарпатье пройдут значительные дожди. На остальной территории без осадков.
Об этом в понедельник, 10 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 11 марта
В южной и юго-восточной частях страны ночью и утром образуется туман. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако днем местами в западных и Житомирской областях его порывы будут достигать 15–20 м/с, а на высокогорье Карпат — 25 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 °С, в западных областях — до +4...+9 °С. Днем будет +14...+19 °С, на юге страны — до +22 °С, а на побережье морей — +7...+12 °С.
В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 м/с. Температура в области ночью будет держаться в пределах +1...+6 °С, а днем — +14...+19 °С. В Киеве ночью ожидается +4...+6 °С, а днем +17...+19 °С.
Предупреждение о снеголавинной опасности
Из-за повышения температуры воздуха и осадков на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевого, уровня).
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В Карпатах порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, а на высокогорье — 25 м/с. Днем на Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные дожди (I, желтый, уровень опасности).
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник, 11 марта, в Украине будет теплая погода. Днем воздух прогреется до +14...+20 °С. На Закарпатье, в Карпатах, местами в северных районах Ровенской, Волынской и Житомирской областей пройдут дожди, однако в большинстве областей Украины осадков не предвидится. Порывистый ветер временами будет достигать штормовых порывов до 15–20 м/с.
В Киеве будет +17...+19 °С. Осадки маловероятны, но ожидается порывистый ветер юго-западного направления.
Напомним, в Харькове во вторник, 11 марта, будет солнечно. Осадков не предвидится, но ночью и утром может быть слабый туман.
Ранее Наталка Диденко прогнозировала, что 11 марта в большинстве областей Украины будет солнечно и тепло, местами воздух днем прогреется до +20 °С. Правда, в некоторых регионах ожидаются дожди.
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