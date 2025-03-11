Погода в Украине на 12 марта — прогноз от Натальи Диденко

Ветер и дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в среду, 12 марта, будет теплой, дождливой и ветреной. В большинстве областей завтра предполагается +12...+18 °C, но в некоторых регионах будет штормовой ветер и дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 12 марта

Диденко рассказала, что 12 марта в западных и северных регионах, а также в Винницкой области пройдут дожди. В то же время в южной части, центральных областях и на востоке будет штормовой ветер юго-западного происхождения, порывы которого достигнут 15-20 м/с. На западе и севере он будет просто порывистый.

Карта ветров в Украине 12 марта. Фото: Метеопост

По прогнозу синоптика, в северных районах Сумщины и Черниговщины завтра похолодает до +9...+12 °C. Однако это не означает, что Украину накроют холода, ведь в большинстве областей в среду предполагается +12...+18 °C, а на юге и в центре температура воздуха местами "подпрыгнет" до +18...+20 °C.

Карта температур в Украине 12 марта. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 12 марта

В Киеве 12 марта урагана не будет, но будет порывистый юго-западный ветер. Также в столице пройдет дождь. Утром ожидаются местами сильные осадки.

Температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +12...+14 °C.

В то же время Наталья Диденко добавила, что в субботу похолодает в западных областях, а в воскресенье значительная часть территории Украины окажется в новой холодной воздушной массе, днем температура воздуха снизится до +4...+10 °C.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, на Солнце зафиксировали только четыре вспышки, поэтому опасности для метеозависимых людей нет.

Также мы писали, что сегодня в Украине возможны ливни, но температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+22 °C.