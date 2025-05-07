Прогноз погоды на 8 мая — какой будет погода завтра

Женщины идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 8 мая, погода в Украине претерпит очередные изменения. С севера надвигается новая волна холода.

Об этом сообщают Укргидрометеоцентр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 8 мая от Укргидрометеоцентра

Больше всего ее почувствуют жители северных и большинства западных областей. В этих регионах ночью возможны заморозки на поверхности почвы — температура опустится до -3...0 °С. Воздушная температура ночью будет колебаться в пределах +1...+6 °С, а днем прогреется лишь до +9...+14 °С.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

На остальной территории страны будет теплее: ночью от +6...11 °С, днем - до +15...+20 °С.

Большинство регионов останутся без осадков благодаря зоне повышенного атмосферного давления. Исключение - Карпатский регион, юго-восток и юг страны, где ночью возможны кратковременные дожди, вызванные прохождением атмосферных фронтов.

Ветер ожидается преимущественно северного направления, со скоростью 5-10 м/с. Синоптики советуют жителям западных и северных областей быть внимательными: даже в начале мая природа не спешит с летним теплом.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 8 мая от Наталки Диденко

В четверг, 8 мая, Украина получит короткую передышку от дождей. В большинстве областей ожидается временное прекращение осадков, а кое-где будет выглядывать и солнце — настоящий "сухой островок" среди серии влажных дней.

Впрочем, не везде удастся избежать непогоды. В Карпатах прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом. Ночные дожди также пройдут на востоке страны, но остальная территория окажется под влиянием более стабильной, сухой погоды.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +2...+7 °С, на юге и востоке будет теплее - до +14 °С. Однако на севере, западе, в Черкасской и Полтавской областях местами возможны заморозки на почве.

Днем воздух прогреется до +12...+17 °С, в южных регионах — до +20 °С. Прохладнее всего будет на западе - всего +9...+13 °С.

В Киеве в этот день осадки маловероятны. Ночная температура составит +4...+6 °С, дневная — +12...+14 °С.

Однако затишье будет недолгим: в ближайшие дни снова вернутся периодические дожди. Температура немного повысится, однако летней жары пока не стоит ожидать — будет царить комфортная весенняя прохлада.

Напомним, существенных магнитных бурь 7 мая не ожидается на Земле. Однако магнитосфера будет в возбужденном состоянии.

А в пятницу, 9 мая, в западных регионах и Одесской области пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.