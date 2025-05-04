Погода в Україні на тиждень — що прогнозують синоптики

Жінка йде під зливою. Фото: Вечірній Київ

В Україні тиждень розпочнеться з дощів та гроз. Найбільш прохолодна погода очікується у північно-західних областях та Карпатському регіоні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 5-11 травня

Як пояснюють синоптики, під впливом області зниженого атмосферного тиску та нестійких повітряних мас, а також внаслідок надходження холоду з північних регіонів Європи, наступний тиждень в Україні очікується прохолодним і з рясними дощами.

Зокрема найбільш прохолодна погода очікується у північно-західних областях та Карпатському регіоні. А найтепліше буде у тимчасово окупованому Криму та на південному сході країни.

У понеділок, 5 травня, у більшості областей України пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На Одещині можлива гроза. Вночі та вранці в окремих регіонах можливий слабкий туман. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+12 °С, вдень +17…+23 °С, у західних областях та на північному сході +10…+15 °С.

Погода в Україні 5 травня. Скриншот: Укргідрометцентр

У вівторок, 6 травня, на більшій частині території країни очікується дощова погода. Сухо буде лише на крайньому південному сході та у Криму. У західних та північних областях подекуди пройдуть сильні дощі, можливі окремі грози.

Вночі та вранці місцями спостерігатиметься слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в північних та західних областях становитиме: вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С. В інших регіонах країни вночі +8…+13 °С, вдень +15…+20 °С, на південному сході, у Криму та півдні Одещини +21…+26 °С.

Погода в Україні 6 травня. Скриншот: Укргідрометцентр

У середу, 7 травня, на більшій частині території України переважно без опадів. Лише вночі у північних та східних регіонах пройдуть невеликі дощі. Подекуди можливий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, у північних та західних областях +2…+7 °С; вдень +13...+18 °С, на крайньому півдні та у Криму +17...+22 °С.

Погода в Україні 7 травня. Скриншот: Укргідрометцентр

У четвер, 8 травня, вночі на Одещині та на Прикарпатті, вдень у південних та центральних регіонах очікуються дощі, місцями значні. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер переважно змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме +1…+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0…-3 °С; вдень +9…+14 °С. У решті регіонів вночі +6…+11 °С, вдень +14…+19 °С.

Погода в Україні 8 травня. Скриншот: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 9 травня, вночі у південно-східних областях, вдень у західних регіонах та Одеській області пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. У західній частині місцями можливі сильні опади. На решті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях +1…+6 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С, вдень +8…+13 °С. В інших регіонах країни вночі очікується +5...+10 °С, вдень +13...+18 °С, у Криму до +21 °С.

Погода в Україні 9 травня. Скриншот: Укргідрометцентр

У суботу, 10 травня, у південних, центральних та західних регіонах утримається нестійка та дощова погода. У західній частині місцями пройдуть значні опади. На решті країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С; в решті регіонів вночі +6…+12 °С, вдень +14…+19 °С.

У неділю, 11 травня, на більшій частині України пройдуть дощі, часом значні. Лише у північних областях без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у західних та центральних областях +8…+13 °С.

Раніше ми інформували, що 5 травня по всій території України буде хмарно з проясненнями.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попередила, що на Україну насувається похолодання і дощі.