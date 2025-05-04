Погода в Україні на завтра — чого очікувати

Де очікувати грози та дощі — прогноз погоди на завтра
У понеділок, 5 травня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Крім того, в деяких областях прогнозують грози та дощі.
Про це інформує пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Погода в Україні 5 травня
За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 5 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Також очікуються короткочасні дощі, на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних, місцями й в північних областях вдень грози.
Водночас на сході та південному сході країни понеділок мине без опадів.
Вітер 5 травня очікується північно-західний, у межах 5-10 м/с. Водночас на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с.
У понеділок, 5 травня, температура вночі — +7...+12 °C. Вдень буде значно тепліше — +20...+25 °C. В західних та північних областях — +11...+16 °C.
Небезпечні метеорологічні явища 5 травня
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території України у понеділок, 5 травня.
Зазначається, що 5 травня на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей вдень будуть грози.
У понеділок, 5 травня, буде перший рівень небезпеки (жовтий).
Раніше ми інформували про те, якою буде погода у Києві у понеділок, 5 травня.
Своєю чергою, синоптик Наталка Діденко попередила, що на Україну насувається похолодання і дощі.
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