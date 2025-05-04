Погода в Україні на завтра — чого очікувати

Блискавка. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У понеділок, 5 травня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Крім того, в деяких областях прогнозують грози та дощі.

Про це інформує пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Погода в Україні на 5 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 травня

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 5 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Також очікуються короткочасні дощі, на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних, місцями й в північних областях вдень грози.

Водночас на сході та південному сході країни понеділок мине без опадів.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Вітер 5 травня очікується північно-західний, у межах 5-10 м/с. Водночас на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с.

У понеділок, 5 травня, температура вночі — +7...+12 °C. Вдень буде значно тепліше — +20...+25 °C. В західних та північних областях — +11...+16 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища 5 травня

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території України у понеділок, 5 травня.

Зазначається, що 5 травня на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей вдень будуть грози.

У понеділок, 5 травня, буде перший рівень небезпеки (жовтий).

Раніше ми інформували про те, якою буде погода у Києві у понеділок, 5 травня.

Своєю чергою, синоптик Наталка Діденко попередила, що на Україну насувається похолодання і дощі.