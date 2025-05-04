Погода в Украине на завтра - чего ожидать

Молния. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В понедельник, 5 мая, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Кроме того, в некоторых областях прогнозируют грозы и дожди.

Об этом информирует пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Погода в Украине на 5 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 мая

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 5 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Также ожидаются кратковременные дожди, на Закарпатье, Одесской области и в большинстве центральных, местами и в северных областях днем грозы.

В то же время на востоке и юго-востоке страны понедельник пройдет без осадков.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ветер 5 мая ожидается северо-западный, в пределах 5-10 м/с. В то же время на востоке и юге страны днем местами порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.

В понедельник, 5 мая, температура ночью — +7...+12 °C. Днем будет значительно теплее — +20...+25 °C. В западных и северных областях — +11...+16 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления 5 мая

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Украины в понедельник, 5 мая.

Отмечается, что 5 мая на Закарпатье, Одесской области и большинстве центральных областей днем будут грозы.

В понедельник, 5 мая, будет первый уровень опасности (желтый).

Ранее мы информировали о том, какой будет погода в Киеве в понедельник, 5 мая.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко предупредила, что на Украину надвигается похолодание и дожди.