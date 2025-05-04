Погода в Україні 5 травня — Діденко попередила про дощі і похолодання

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

В Україну у понеділок, 5 травня, прийде похолодання. У більшості регіонах температура повітря значно знизиться, а також пройдуть дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Діденко розповіла, що завтра в Україні повітряна маса почне змінюватися на свіжу та холоднішу. У понеділок в західних, північних та більшості центральних максимальна температура повітря значно знизиться.

Так, на заході стовпчики термометрів показуватимуть +10...+16 °C, на півночі +12...+18 °C, а в центральних областях температура коливатиметься в межах +17...+22 °C. Хіба на Дніпропетровщині буде тепліше, до +25 °C. У південній частині та в східних областях завтра ще втримається тепла погода, очікується +21...+26 °C.

Карта температур в Україні на 5 травня. Фото: Метеопост

Водночас синоптик прогнозує, що 5 травня у західних, північних та центральних областях, окрім Дніпра з районами, очікуються дощі та грози. Також опади пройдуть на Одещині та Миколаївщині. На решті території України суттєвих опадів не передбачається. За словами Діденка, дощі спричинила діяльність холодного атмосферного фронту.

Холодний атмосферний фронт. Фото: Наталка Діденко

Крім того, завтра буде південно-західний вітер з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий.

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У Києві в понеділок місцями будуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +15...+17 °C.

Наталка Діденко розповіла, що цього тижня погода буде свіжою та прохолодно. Хіба що на південному сході ще затримається до середи тепло.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, 3 травня Київщину накрила пилова буря. Через це на дорогах була погана видимість.

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