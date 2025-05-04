Погода в Украине 5 мая — Диденко предупредила о дождях и похолодании

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украину в понедельник, 5 мая, придет похолодание. В большинстве регионах температура воздуха значительно снизится, а также пройдут дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 5 мая

Диденко рассказала, что завтра в Украине воздушная масса начнет меняться на свежую и более холодную. В понедельник в западных, северных и большинстве центральных максимальная температура воздуха значительно снизится.

Так, на западе столбики термометров будут показывать +10...+16 °C, на севере +12...+18 °C, а в центральных областях температура будет колебаться в пределах +17...+22 °C. Разве что на Днепропетровщине будет теплее, до +25 °C. В южной части и в восточных областях завтра еще удержится теплая погода, ожидается +21...+26 °C.

Карта температур в Украине на 5 мая. Фото: Метеопост

В то же время синоптик прогнозирует, что 5 мая в западных, северных и центральных областях, кроме Днепра с районами, ожидаются дожди и грозы. Также осадки пройдут в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится. По словам Диденко, дожди вызвала деятельность холодного атмосферного фронта.

Холодный атмосферный фронт. Фото: Наталка Диденко

Кроме того, завтра будет юго-западный ветер с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый.

Погода в Киеве 5 мая

В Киеве в понедельник местами будут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +15...+17 °C.

Наталка Диденко рассказала, что на этой неделе погода будет свежей и прохладной. Разве что на юго-востоке еще задержится до среды тепло.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, 3 мая Киевскую область накрыла пылевая буря. Из-за этого на дорогах была плохая видимость.

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