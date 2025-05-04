Прогноз магнітних бур на сьогодні 4 травня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у неділю, 4 травня, не очікується. Однак на Сонці були спалахи, які можуть повпливати на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С. Однак вони сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 4 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 21.

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Є кілька порад, яких варто дотримуватися, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття:

уникайте стресів та перенапруження;

спіть мінімум 7-8 години та встановіть собі графік;

підтримуйте водний баланс;

правильно харчуйтесь;

регулярні прогулянки на свіжому повітрі;

проводьте менше часу у гаджетах.

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