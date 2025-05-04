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На сонці були спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

4 травня 2025 12:28
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні 4 травня — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур на Землі у неділю, 4 травня, не очікується. Однак на Сонці були спалахи, які можуть повпливати на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С. Однак вони сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 4 травня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 21.
Магнітні бурі 4 травня
Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Є кілька порад, яких варто дотримуватися, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття:

  • уникайте стресів та перенапруження;
  • спіть мінімум 7-8 години та встановіть собі графік;
  • підтримуйте водний баланс;
  • правильно харчуйтесь;
  • регулярні прогулянки на свіжому повітрі;
  • проводьте менше часу у гаджетах.

Нагадаємо, фахівці оприлюднили календар магнітних бур на травень. В останньому місяці весни є дні, які несуть страшну небезпеку. 

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