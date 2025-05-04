Прогноз магнітних бур на сьогодні 4 травня — чого очікувати метеозалежним

На сонці були спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур на Землі у неділю, 4 травня, не очікується. Однак на Сонці були спалахи, які можуть повпливати на самопочуття метеозалежних людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 4 травня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С. Однак вони сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 4 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 21.
Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Є кілька порад, яких варто дотримуватися, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття:
- уникайте стресів та перенапруження;
- спіть мінімум 7-8 години та встановіть собі графік;
- підтримуйте водний баланс;
- правильно харчуйтесь;
- регулярні прогулянки на свіжому повітрі;
- проводьте менше часу у гаджетах.
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