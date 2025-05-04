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На солнце были вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

4 мая 2025 12:28
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня 4 мая — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь на Земле в воскресенье, 4 мая, не ожидается. Однако на Солнце были вспышки, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 4 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С. Однако они сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 4 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 21.
Магнітні бурі 4 травня
Головная боль у женщины. Фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Есть несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие:

  • избегайте стрессов и перенапряжения;
  • спите минимум 7-8 часов и установите себе график;
  • поддерживайте водный баланс;
  • правильно питайтесь;
  • регулярные прогулки на свежем воздухе;
  • проводите меньше времени в гаджетах.

Напомним, специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на май. В последнем месяце весны есть дни, которые несут страшную опасность.

Также мы обнародовали лунный календарь дел на май 2025 года. Он поможет выбрать лучшие даты для важных шагов.

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