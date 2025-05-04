Прогноз магнитных бурь на сегодня 4 мая — чего ожидать метеозависимым

На солнце были вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь на Земле в воскресенье, 4 мая, не ожидается. Однако на Солнце были вспышки, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 4 мая
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С. Однако они сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 4 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 21.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Есть несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие:
- избегайте стрессов и перенапряжения;
- спите минимум 7-8 часов и установите себе график;
- поддерживайте водный баланс;
- правильно питайтесь;
- регулярные прогулки на свежем воздухе;
- проводите меньше времени в гаджетах.
Напомним, специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на май. В последнем месяце весны есть дни, которые несут страшную опасность.
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