Прогноз магнитных бурь на сегодня 4 мая — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в воскресенье, 4 мая, не ожидается. Однако на Солнце были вспышки, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 4 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С. Однако они сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 4 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 21.

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Есть несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие:

избегайте стрессов и перенапряжения;

спите минимум 7-8 часов и установите себе график;

поддерживайте водный баланс;

правильно питайтесь;

регулярные прогулки на свежем воздухе;

проводите меньше времени в гаджетах.

Напомним, специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на май. В последнем месяце весны есть дни, которые несут страшную опасность.

Также мы обнародовали лунный календарь дел на май 2025 года. Он поможет выбрать лучшие даты для важных шагов.