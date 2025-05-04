Погода в Украине на неделю - что прогнозируют синоптики

Женщина идет под ливнем. Фото: Вечерний Киев

В Украине неделя начнется с дождей и гроз. Наиболее прохладная погода ожидается в северо-западных областях и Карпатском регионе.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 5-11 мая

Как объясняют синоптики, под влиянием области пониженного атмосферного давления и неустойчивых воздушных масс, а также вследствие поступления холода из северных регионов Европы, следующая неделя в Украине ожидается прохладной и с обильными дождями.

В частности, наиболее прохладная погода ожидается в северо-западных областях и Карпатском регионе. А теплее всего будет во временно оккупированном Крыму и на юго-востоке страны.

В понедельник, 5 мая, в большинстве областей Украины пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В Одесской области возможна гроза. Ночью и утром в отдельных регионах возможен слабый туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+12 °С, днем +17...+23 °С, в западных областях и на северо-востоке +10...+15 °С.

Погода в Украине 5 мая. Скриншот: Укргидрометцентр

Во вторник, 6 мая, на большей части территории страны ожидается дождливая погода. Сухо будет только на крайнем юго-востоке и в Крыму. В западных и северных областях местами пройдут сильные дожди, возможны отдельные грозы.

Ночью и утром местами будет наблюдаться слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях составит: ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С. В других регионах страны ночью +8...+13 °С, днем +15...+20 °С, на юго-востоке, в Крыму и юге Одесской области +21...+26 °С.

Погода в Украине 6 мая. Скриншот: Укргидрометцентр

В среду, 7 мая, на большей части территории Украины преимущественно без осадков. Лишь ночью в северных и восточных регионах пройдут небольшие дожди. Кое-где возможен туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, в северных и западных областях +2...+7 °С; днем +13...+18 °С, на крайнем юге и в Крыму +17...+22 °С.

Погода в Украине 7 мая. Скриншот: Укргидрометцентр

В четверг, 8 мая, ночью в Одесской области и на Прикарпатье, днем в южных и центральных регионах ожидаются дожди, местами значительные. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер преимущественно переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в северных и западных регионах ночью составит +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С; днем +9...+14 °С. В остальных регионах ночью +6...+11 °С, днем +14...+19 °С.

Погода в Украине 8 мая. Скриншот: Укргидрометцентр

В пятницу, 9 мая, ночью в юго-восточных областях, днем в западных регионах и Одесской области пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В западной части местами возможны сильные осадки. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит в северных и западных областях +1...+6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С, днем +8...+13 °С. В других регионах страны ночью ожидается +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, в Крыму до +21 °С.

Погода в Украине 9 мая. Скриншот: Укргидрометцентр

В субботу, 10 мая, в южных, центральных и западных регионах сохранится неустойчивая и дождливая погода. В западной части местами пройдут значительные осадки. На остальной части страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью в западных и северных областях +2...+7 °С, днем +8...+13 °С; в остальных регионах ночью +6...+12 °С, днем +14...+19 °С.

В воскресенье, 11 мая, на большей части Украины пройдут дожди, временами значительные. Только в северных областях без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+10 °С, днем +13...+18 °С, в западных и центральных областях +8...+13 °С.

Ранее мы информировали, что 5 мая по всей территории Украины будет облачно с прояснениями.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко предупредила, что на Украину надвигается похолодание и дожди.