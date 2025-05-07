Прогноз погоды в Украине на завтра 8 мая от Натальи Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 8 мая, ожидается местами с осадками в виде дождей и мокрого снега. Однако на большей территории будет сухо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 8 мая

В большинстве областей завтра кратковременное прекращение осадков. Время от времени будет солнечная погода.

Однако в Карпатах прогнозируется дождь, а местами с мокрым снегом. Кроме того, ближайшей ночью осадки ожидаются в восточных областях.

Погода в Украине 8 мая. Фото: Meteopost

Температура воздуха ночью +2...+7 °С, на юге и востоке +9...+14 °С.

"Внимательно! Ночью на севере, западе, в Черкасской, Полтавской областях местами заморозки на почве!" — предупреждает Диденко.

Днем ожидается +12...+17 °С, на юге +15...+20, а на западе — +9...+13 °С.

Погода в Киеве 8 мая

В столице в течение суток осадки маловероятны. Ночью ожидается +4...+6 °С, днем +12...+14 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, существенных магнитных бурь 7 мая не ожидается на Земле. Однако магнитосфера будет в возбужденном состоянии.

А в пятницу, 9 мая, в западных регионах и Одесской области пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.