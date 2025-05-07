Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Чоловік тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У середу, 7 травня, суттєвих магнітних бур на Землі очікувати не варто. Відтак негативного впливу на здоров’я та самопочуття не має бути.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 травня

Отже, у середу, 7 травня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 7 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 52.

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Варто зазначити, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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