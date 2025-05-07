Магнитные бури сегодня - чего ожидать

Ожидать ли ухудшения самочувствия — прогноз магнитных бурь
В среду, 7 мая, существенных магнитных бурь на Земле ожидать не стоит. Поэтому негативного влияния на здоровье и самочувствие не должно быть.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 7 мая
Итак, в среду, 7 мая, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 7 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 52.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Стоит отметить, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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