Прогноз погоди в Україні на завтра 8 травня від Наталки Діденко

Мокрий сніг накриє частину України — прогноз погоди від Діденко
Погода в Україні завтра, 8 травня, очікується місцями з опадами у вигляді дощів та мокрого снігу. Однак на більшій території буде сухо.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 8 травня
У більшості областей завтра короткочасне припинення опадів. Час від часу буде сонячна погода.
Однак у Карпатах прогнозується дощ, а місцями з мокрим снігом. Крім того, найближчої ночі опади очікуються у східних областях.
Температура повітря вночі +2...+7 °С, на півдні та сході +9...+14 °С.
"Уважно! Вночі на півночі, заході, на Черкащині, Полтавщині подекуди заморозки на ґрунті!" — попереджає Діденко.
Вдень очікується +12...+17 °С, на півдні +15...+20, а на заході — +9...+13 °С.
Погода в Києві 8 травня
У столиці протягом доби опади малоймовірні. Вночі очікується +4...+6 °С, вдень +12...+14 °С.
Нагадаємо, суттєвих магнітних бур 7 травня не очікується на Землі. Однак магнітосфера буде у збудженому стані.
А у пʼятницю, 9 травня, у західних регіонах та Одеській області пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом.
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