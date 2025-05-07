Прогноз погоди в Україні на завтра 8 травня від Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 8 травня, очікується місцями з опадами у вигляді дощів та мокрого снігу. Однак на більшій території буде сухо.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 8 травня

У більшості областей завтра короткочасне припинення опадів. Час від часу буде сонячна погода.

Однак у Карпатах прогнозується дощ, а місцями з мокрим снігом. Крім того, найближчої ночі опади очікуються у східних областях.

Погода в Україні 8 травня. Фото: Meteopost

Температура повітря вночі +2...+7 °С, на півдні та сході +9...+14 °С.

"Уважно! Вночі на півночі, заході, на Черкащині, Полтавщині подекуди заморозки на ґрунті!" — попереджає Діденко.

Вдень очікується +12...+17 °С, на півдні +15...+20, а на заході — +9...+13 °С.

Погода в Києві 8 травня

У столиці протягом доби опади малоймовірні. Вночі очікується +4...+6 °С, вдень +12...+14 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, суттєвих магнітних бур 7 травня не очікується на Землі. Однак магнітосфера буде у збудженому стані.

А у пʼятницю, 9 травня, у західних регіонах та Одеській області пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом.