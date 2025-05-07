Прогноз погоди на 8 травня — якою буде погода завтра

Жінки йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 8 травня, погода в Україні зазнає чергових змін. З півночі насувається нова хвиля холоду.

Про це повідомляють Укргідрометеоцентр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 8 травня від Укргідрометеоцентра

Найбільше її відчують жителі північних та більшості західних областей. У цих регіонах вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту — температура опуститься до -3...0 °С. Повітряна температура вночі коливатиметься в межах +1...+6 °С, а вдень прогріється лише до +9...+14 °С.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

На решті території країни буде тепліше: вночі від +6...11 °С, вдень — до +15...+20 °С.

Більшість регіонів залишаться без опадів завдяки зоні підвищеного атмосферного тиску. Виняток — Карпатський регіон, південний схід та південь країни, де вночі можливі короткочасні дощі, спричинені проходженням атмосферних фронтів.

Вітер очікується переважно північного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с. Синоптики радять мешканцям західних і північних областей бути уважними: навіть на початку травня природа не поспішає з літнім теплом.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 8 травня від Наталки Діденко

У четвер, 8 травня, Україна отримає короткий перепочинок від дощів. У більшості областей очікується тимчасове припинення опадів, а подекуди визиратиме й сонце — справжній "сухий острівець" серед серії вологих днів.

Втім, не всюди вдасться уникнути негоди. У Карпатах прогнозується дощ, місцями з мокрим снігом. Нічні дощі також пройдуть на сході країни, але решта території опиниться під впливом більш стабільної, сухої погоди.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +2...+7 °С, на півдні та сході буде тепліше — до +14 °С. Однак на півночі, заході, в Черкаській та Полтавській областях місцями можливі заморозки на ґрунті.

Вдень повітря прогріється до +12...+17 °С, у південних регіонах — до +20 °С. Найпрохолодніше буде на заході — лише +9...+13 °С.

У Києві цього дня опади малоймовірні. Нічна температура становитиме +4...+6 °С, денна — +12...+14 °С.

Проте затишшя буде недовгим: найближчими днями знову повернуться періодичні дощі. Температура трохи підвищиться, однак літньої спеки поки не варто очікувати — пануватиме комфортна весняна прохолода.

Нагадаємо, суттєвих магнітних бур 7 травня не очікується на Землі. Однак магнітосфера буде у збудженому стані.

А у пʼятницю, 9 травня, у західних регіонах та Одеській області пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом.