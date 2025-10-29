Зима в октябре в Карпатах — сколько снега выпало на горе Поп Иван 29 октября

Гора Поп Иван Черногорский 29 октября. Фото: Горные спасатели Прикарпатья

Одну из самых высоких вершин украинских Карпат — гору Поп Иван Черногорский — замело снегом. Переметы на вершине достигают местами до 80 см.

Об этом говорится на Facebook-странице Горные спасатели Прикарпатья в среду, 29 октября.

Сообщение спасателей. Фот: скриншот

Какая температура воздуха на горе Поп Иван

"По состоянию на 09:20 29.10.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 30 метров", — говорится в сообщении.

Заметы на горе Поп Иван. Фото: Горные спасатели Прикарпатья

Ветер юго-западный 15-17 м/с. Температура воздуха составляет -3°С.

Напомним, 28 октября снегом засыпало Буковель. В горах был настоящий зимний шторм, а видимость снизилась до 50 метров.

Также синоптики рассказывали, ожидать ли сегодня в Украине снег.