Зима в октябре в Карпатах — сколько снега выпало на горе Поп Иван 29 октября

В Карпатах намело почти метр снега — фото октябрьской метели
Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 10:47
обновлено: 10:47
Гора Поп Иван Черногорский 29 октября. Фото: Горные спасатели Прикарпатья
Одну из самых высоких вершин украинских Карпат — гору Поп Иван Черногорский — замело снегом. Переметы на вершине достигают местами до 80 см.
Об этом говорится на Facebook-странице Горные спасатели Прикарпатья в среду, 29 октября.
Реклама
Читайте также:
Какая температура воздуха на горе Поп Иван
"По состоянию на 09:20 29.10.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 30 метров", — говорится в сообщении.
Ветер юго-западный 15-17 м/с. Температура воздуха составляет -3°С.
Напомним, 28 октября снегом засыпало Буковель. В горах был настоящий зимний шторм, а видимость снизилась до 50 метров.
Также синоптики рассказывали, ожидать ли сегодня в Украине снег.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама