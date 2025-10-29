Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В Карпатах намело почти метр снега — фото октябрьской метели

В Карпатах намело почти метр снега — фото октябрьской метели

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 10:47
обновлено: 10:47
Зима в октябре в Карпатах — сколько снега выпало на горе Поп Иван 29 октября
Гора Поп Иван Черногорский 29 октября. Фото: Горные спасатели Прикарпатья

Одну из самых высоких вершин украинских Карпат — гору Поп Иван Черногорский — замело снегом. Переметы на вершине достигают местами до 80 см.

Об этом говорится на Facebook-странице Горные спасатели Прикарпатья в среду, 29 октября.

Реклама
Читайте также:
допис
Сообщение спасателей. Фот: скриншот

Какая температура воздуха на горе Поп Иван

"По состоянию на 09:20 29.10.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 30 метров", — говорится в сообщении.

Піп Іван замети снігу
Заметы на горе Поп Иван. Фото: Горные спасатели Прикарпатья

Ветер юго-западный 15-17 м/с. Температура воздуха составляет -3°С.

Напомним, 28 октября снегом засыпало Буковель. В горах был настоящий зимний шторм, а видимость снизилась до 50 метров.

Также синоптики рассказывали, ожидать ли сегодня в Украине снег.

Карпаты снег Ивано-Франковская область горы спасатели
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации