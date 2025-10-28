Погода в Украине на завтра 29 октября — где ждать снег

Мужчина с зонтом под снегопадом. Фото: УНИАН/Виктор Ковальчук

В среду, 29 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части страны осадки маловероятны, лишь на Закарпатье ночью прогнозируют умеренный дождь, а на юге страны — небольшой дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Пост Укргидрометеоцентра.

Погода на 29 октября

Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с, а днем в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +2...+7 °С, днем ожидается +8...+13 °С, а на Закарпатье и юге страны — до +16 °С.

В Карпатах ночью прогнозируют умеренный снег, днем возможен небольшой мокрый снег и дождь. Скорость порывов ветра будет достигать 17-22 м/с.

Температура в горных районах ночью в промежутке -1...-3 °С, днем — от +1...+6 °С.

Карта погоды.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко заявила, что 29 октября в Украине ожидается сырая, преимущественно облачная погода с периодическими дождями и туманами.

Кроме того, стало известно, что в Карпатах началась метель — леса и склоны покрыло снегом, а синоптики объявили I уровень опасности.