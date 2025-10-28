Відео
Головна Метео Сніг замінить дощ — Укргідрометеоцентр дав неочікуваний прогноз

Сніг замінить дощ — Укргідрометеоцентр дав неочікуваний прогноз

Дата публікації: 28 жовтня 2025 18:31
Оновлено: 18:46
Погода в Україні на завтра 29 жовтня — де чекати сніг
Чоловік із парасолею під снігопадом. Фото: УНІАН/Віктор Ковальчук

У середу, 29 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На більшій частині країни опади малоймовірні, лише на Закарпатті вночі прогнозують помірний дощ, а на півдні країни — невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода на 29 жовтня 

Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +2...+7 °С, вдень очікується +8...+13 °С, а на Закарпатті та півдні країни — до +16 °С.

У Карпатах вночі прогнозують помірний сніг, вдень можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Швидкість поривів вітру досягатиме 17–22 м/с.

Температура в гірських районах вночі від у проміжку -1..-3 °С, вдень — від +1...+6 °С.

Прогноз погоди на завтра 29 жовтня
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко заявила, що 29 жовтня в Україні очікується вогка, переважно хмарна погода з періодичними дощами та туманами. 

Крім того, стало відомо, що у Карпатах почалась заметіль — ліси та схили вкрило снігом, а синоптики оголосили I рівень небезпеки.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
