Погода в Україні 29 жовтня — прогноз від синоптика Наталки Діденко

Неприємні зміни погоди — Діденко попередила про небезпеку
У середу, 29 жовтня, в Україні очікується вогка, переважно хмарна погода з періодичними дощами та туманами. Окрім того, Землю накриють потужні магнітні бурі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 29 жовтня
Завтра, 29 жовтня, внаслідок проходження атмосферних фронтів у більшості областей країни йтимуть дощі. Водночас на півдні України істотних опадів не прогнозується, а ближче до другої половини дня у західних регіонах можливі прояснення.
Вітер очікується західного напрямку, помірний, місцями з поривами. Температура вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів. Удень на заході та півночі повітря прогріється до +7...+11 °C, у центральних та східних областях — до +10...+13 °C, а найтепліше буде на півдні — +13...+15 °C.
Погода в Києві 29 жовтня
У Києві 29 жовтня прогнозується невеликий дощ і поривчастий західний вітер. Температура вночі становитиме +4…+7 °C, удень потеплішає і буде близько +10 °C.
Коли в Україні потеплішає
Втім Наталка Діденко попередила, що вже наприкінці цього тижня погода стане теплішою: вдень температура підвищиться до +12...+17 градусів, хоча вже в суботу очікується короткочасне зниження — до +10...+12 °C.
Магнітні бурі в Україні 29 жовтня
Також Наталка Діденко попередила про підвищену геомагнітну активність сьогодні, 28 жовтня, а також завтра, 29 жовтня.
"Ймовірний головний біль, судинні загострення, слабкість. Якщо ці прояви помірні, все ж варто піти порухатися на свіже повітря — холоду ще немає, дощі не особливо дошкуляють, рух та свіже повітря точно не зайвими не будуть", — попередила синоптикиня.
Нагадаємо, також у Карпатах почалась заметіль — ліси та схили вкрило снігом, а синоптики оголосили I рівень небезпеки.
Астросиноптики попередили про потужні магнітні бурі, які триватимуть три дні та дали поради, як полегшити їх вплив.
Читайте Новини.LIVE!