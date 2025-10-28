Погода в Україні 29 жовтня — прогноз від синоптика Наталки Діденко

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У середу, 29 жовтня, в Україні очікується вогка, переважно хмарна погода з періодичними дощами та туманами. Окрім того, Землю накриють потужні магнітні бурі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 29 жовтня

Завтра, 29 жовтня, внаслідок проходження атмосферних фронтів у більшості областей країни йтимуть дощі. Водночас на півдні України істотних опадів не прогнозується, а ближче до другої половини дня у західних регіонах можливі прояснення.

Температурна карта України 29 жовтня. Фото: скриншот

Вітер очікується західного напрямку, помірний, місцями з поривами. Температура вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів. Удень на заході та півночі повітря прогріється до +7...+11 °C, у центральних та східних областях — до +10...+13 °C, а найтепліше буде на півдні — +13...+15 °C.

Погода в Києві 29 жовтня

У Києві 29 жовтня прогнозується невеликий дощ і поривчастий західний вітер. Температура вночі становитиме +4…+7 °C, удень потеплішає і буде близько +10 °C.

Коли в Україні потеплішає

Втім Наталка Діденко попередила, що вже наприкінці цього тижня погода стане теплішою: вдень температура підвищиться до +12...+17 градусів, хоча вже в суботу очікується короткочасне зниження — до +10...+12 °C.

Магнітні бурі в Україні 29 жовтня

Також Наталка Діденко попередила про підвищену геомагнітну активність сьогодні, 28 жовтня, а також завтра, 29 жовтня.

"Ймовірний головний біль, судинні загострення, слабкість. Якщо ці прояви помірні, все ж варто піти порухатися на свіже повітря — холоду ще немає, дощі не особливо дошкуляють, рух та свіже повітря точно не зайвими не будуть", — попередила синоптикиня.

Нагадаємо, також у Карпатах почалась заметіль — ліси та схили вкрило снігом, а синоптики оголосили I рівень небезпеки.

Астросиноптики попередили про потужні магнітні бурі, які триватимуть три дні та дали поради, як полегшити їх вплив.