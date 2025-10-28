Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Неприємні зміни погоди — Діденко попередила про небезпеку

Неприємні зміни погоди — Діденко попередила про небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 14:44
Оновлено: 14:42
Погода в Україні 29 жовтня — прогноз від синоптика Наталки Діденко
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У середу, 29 жовтня, в Україні очікується вогка, переважно хмарна погода з періодичними дощами та туманами. Окрім того, Землю накриють потужні магнітні бурі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 29 жовтня

Завтра, 29 жовтня, внаслідок проходження атмосферних фронтів у більшості областей країни йтимуть дощі. Водночас на півдні України істотних опадів не прогнозується, а ближче до другої половини дня у західних регіонах можливі прояснення.

null
Температурна карта України 29 жовтня. Фото: скриншот

Вітер очікується західного напрямку, помірний, місцями з поривами. Температура вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів. Удень на заході та півночі повітря прогріється до +7...+11 °C, у центральних та східних областях — до +10...+13 °C, а найтепліше буде на півдні — +13...+15 °C.

Погода в Києві 29 жовтня

У Києві 29 жовтня прогнозується невеликий дощ і поривчастий західний вітер. Температура вночі становитиме +4…+7 °C, удень потеплішає і буде близько +10 °C.

Коли в Україні потеплішає

Втім Наталка Діденко попередила, що вже наприкінці цього тижня погода стане теплішою: вдень температура підвищиться до +12...+17 градусів, хоча вже в суботу очікується короткочасне зниження — до +10...+12 °C.

Магнітні бурі в Україні 29 жовтня

Також Наталка Діденко попередила про підвищену геомагнітну активність сьогодні, 28 жовтня, а також завтра, 29 жовтня. 

"Ймовірний головний біль, судинні загострення, слабкість. Якщо ці прояви помірні, все ж варто піти порухатися на свіже повітря — холоду ще немає, дощі не особливо дошкуляють, рух та свіже повітря точно не зайвими не будуть", — попередила синоптикиня.

Нагадаємо, також у Карпатах почалась заметіль — ліси та схили вкрило снігом, а синоптики оголосили I рівень небезпеки.

Астросиноптики попередили про потужні магнітні бурі, які триватимуть три дні та дали поради, як полегшити їх вплив.

погода магнітні бурі Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації