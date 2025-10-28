Погода в Украине 29 октября — прогноз от синоптика Наталки Диденко

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В среду, 29 октября, в Украине ожидается сырая, преимущественно облачная погода с периодическими дождями и туманами. Кроме того, Землю накроют мощные магнитные бури.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 29 октября

Завтра, 29 октября, в результате прохождения атмосферных фронтов в большинстве областей страны будут идти дожди. В то же время на юге Украины существенных осадков не прогнозируется, а ближе ко второй половине дня в западных регионах возможны прояснения.

Температурная карта Украины 29 октября. Фото: скриншот

Ветер ожидается западного направления, умеренный, местами с порывами. Температура ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов. Днем на западе и севере воздух прогреется до +7...+11 °C, в центральных и восточных областях - до +10...+13 °C, а теплее всего будет на юге - +13...+15 °C.

Погода в Киеве 29 октября

В Киеве 29 октября прогнозируется небольшой дождь и порывистый западный ветер. Температура ночью составит +4...+7 °C, днем потеплеет и будет около +10 °C.

Когда в Украине потеплеет

Впрочем, Наталка Диденко предупредила, что уже в конце этой недели погода станет теплее: днем температура повысится до +12...+17 градусов, хотя уже в субботу ожидается кратковременное снижение — до +10...+12 °C.

Магнитные бури в Украине 29 октября

Также Наталка Диденко предупредила о повышенной геомагнитной активности сегодня, 28 октября, а также завтра, 29 октября.

"Вероятна головная боль, сосудистые обострения, слабость. Если эти проявления умеренные, все же стоит пойти подвигаться на свежий воздух — холода еще нет, дожди не особо донимают, движение и свежий воздух точно не лишними не будут", — предупредила синоптик.

Напомним, также в Карпатах началась метель — леса и склоны покрыло снегом, а синоптики объявили I уровень опасности.

Астросиноптики предупредили о мощных магнитных бурях, которые продлятся три дня и дали советы, как облегчить их влияние.