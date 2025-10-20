Видео
Україна
На горе Поп Иван выпал снег и ударил сильный мороз — фото

На горе Поп Иван выпал снег и ударил сильный мороз — фото

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 13:33
обновлено: 13:33
На Поп Иване -8 градусов и выпал снег — детали от синоптиков
Гор Поп Иван. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Карпатах 20 октября выпал снег. На горе Поп Иван столбики термометров опустились до -8 °C.

Об этом сообщили Горные спасатели Прикарпатья и синоптики Укргидрометцентра.

Читайте также:

Мороз на горе Поп Иван

По состоянию на утро 20 октября на горе Поп Иван ясная погода, но с западным ветром 6 м/с. А температура воздуха там опустилась до -8 °С.

Мороз на горі Піп Іван 20 жовтня
Снег и мороз на горе Поп Иван. Фото: ГСЧС

Отметим, в Украине сегодня ожидаются умеренные дожди, а ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью колебалась в пределах +1...+6 °C, в западных областях заморозки в воздухе 0...-4 °C; а днем 4...-9 °C.

Напомним, 19 октября под Киевом выпал первый снег. Температура воздуха держалась около +2 °C, поэтому на земле снег не задержался.

А 18 октября первый снег выпал в Буковеле и курорт накрыла метель. Зима пришла в Карпаты раньше, чем прогнозировали синоптики, и уже вызвала большой интерес среди туристов.

погода Карпаты снег горы морозы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
