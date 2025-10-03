В Карпатах выпал снег — спасатели призвали туристов не ходить в горы

Снег на горе Поп Иван. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В Карпатах бушует настоящая морозная зима со снегом. Спасатели обратились к туристам на фоне осложнения погодных условий в горах.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в пятницу, 3 октября.

Снег в горах

Спасатели призывают туристов воздержаться от выходов в высокогорье.

"Спасатели предостерегают туристов о том, что погодные условия в горах могут быть опасными для здоровья и жизни", — подчеркнули они.

В ГСЧС отметили, что резкое снижение температуры, осадки, ветер и плохая видимость — повышают риск заблудиться, травмироваться или переохладиться. Туристов призывают перед выходом в горы обязательно проверять прогноз погоды.

"В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101, пользуйтесь приложением "Спасение в горах" или обращайтесь в ближайшее спасательное подразделение", — добавили спасатели.

Напомним, 30 сентября в Карпатах выпал снег. Кроме того, температура воздуха снизилась до -3 °С.

А в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине на завтра. В частности, в некоторых областях ожидаются дожди.