В Карпатах выпал снег 30 сентября - что известно

Снег в Карпатах. Фото: ГСЧС Франковщины

Еще не успел закончиться первый месяц осени, как зима уже начинает бушевать в Украине. Так, в Карпатах выпал снег, а температура воздуха упала до -3 °С.

Об этом информируют горные спасатели Прикарпатья во вторник, 30 сентября, в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Снег в Карпатах 30 сентября — подробности

Во вторник, 30 сентября, в Карпатах выпал снег. Температура воздуха — -3 °С.

Итак, по состоянию на 09:00 30 сентября на горе Поп Иван облачно и снег. Ветер северный в пределах 4 м/с, температура воздуха -3°С.

Скриншот сообщения горных спасателей Прикарпатья/Facebook

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине во вторник, 30 сентября.

Также мы информировали, какой будет погода в Украине в течение октября — где ожидать снег и заморозки.