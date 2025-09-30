Видео
Україна
Видео

В Карпатах выпал снег — какая температура воздуха

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 10:54
В Карпатах выпал снег 30 сентября - что известно
Снег в Карпатах. Фото: ГСЧС Франковщины

Еще не успел закончиться первый месяц осени, как зима уже начинает бушевать в Украине. Так, в Карпатах выпал снег, а температура воздуха упала до -3 °С.

Об этом информируют горные спасатели Прикарпатья во вторник, 30 сентября, в Facebook.

Снег в Карпатах 30 сентября — подробности

Во вторник, 30 сентября, в Карпатах выпал снег. Температура воздуха — -3 °С.

Итак, по состоянию на 09:00 30 сентября на горе Поп Иван облачно и снег. Ветер северный в пределах 4 м/с, температура воздуха -3°С.

Сніг у Карпатах 30 вересня
Скриншот сообщения горных спасателей Прикарпатья/Facebook

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине во вторник, 30 сентября.

Также мы информировали, какой будет погода в Украине в течение октября — где ожидать снег и заморозки.

Карпаты осень похолодание снег погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
