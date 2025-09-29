Видео
Главная Метео Украину накроет штормовая непогода — Диденко составила прогноз

Дата публикации 29 сентября 2025 14:15
Погода в Украине 30 сентября — полный прогноз от Наталки Диденко
Ветреная погода. Фото: Новости.LIVE

В Украине большинство регионов в последний день месяца, 30 сентября, ожидает ухудшение погоды. Возможны дожди, шквальные ветры и похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 30 сентября

Осадки ожидаются в западных областях, на севере Украины (кроме Сумщины), в Винницкой и Черкасской областях, в Одесской, Николаевской, местами в Херсонской области, в Приазовье и на Кировоградщине. Остальные регионы смогут обойтись без существенных дождей.

Карта осадков в Украине 30 сентября. Фото: Метеопост

Температура воздуха будет колебаться в пределах: на Левобережье +11...+17°C, на Правобережье будет прохладнее — +7...+12°C.

Также Наталка Диденко предупредила о сильном восточном ветре. В большинстве областей возможны порывистые порывы, местами даже штормовые.

Погода в Киеве 30 сентября

В Киеве 30 сентября ожидается влажная и преимущественно облачная погода. Температура составит +10...+12 °C. Возможны кратковременные локальные дожди.

Украинцев призывают быть внимательными рядом с билбордами и старыми деревьями, а также выбирать безопасные места для парковки авто.

Напомним, в Карпатах сегодня, 29 сентября, выпал первый осенний снег. Спасатели ГСЧС и работники обсерватории поделились фото заснеженных вершин.

Также синоптики спрогнозировали, какая будет погода в октябре в Украине.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
