В Карпатах выпал снег и ударили заморозки

Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак

В Карпатах зафиксировали первый осенний снегопад. В понедельник, 29 сентября, на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -3°С, а вершину покрыл тонкий слой снега.

Фотографиями поделились горные спасатели Прикарпатья, а также работник обсерватории на горе Поп Иван от Карпатского национального университета Василий Фицак.

Спасатели рассказали, что в понедельник, 29 сентября, по состоянию на 08:00 на вершине было облачно, а столбики термометров показывали мороз.

Снег на горе Поп Иван. Фото ГСЧС Франковской области

Работник обсерватории Карпатского национального университета Василий Фицак подтвердил ухудшение погодных условий.

Снег возле обсерватории. Фото: Василий Фицак

Он отметил, что на Черногорском хребте заметно похолодало, прошел снегопад, а ветер восточного направления достигает скорости 8-9 м/с.

Напомним, последний раз снег и заморозки в Украине заметили в августе. В частности первый снег выпал 24 августа на Драгобрате и Яворнике.

Тем временем синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег в нескольких областях Украины.