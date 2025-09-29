Видео
Видео

Главная Метео В Карпатах в конце сентября притрусило снегом — фото

В Карпатах в конце сентября притрусило снегом — фото

Дата публикации 29 сентября 2025 11:24
В Карпатах выпал снег и ударили заморозки
Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак

В Карпатах зафиксировали первый осенний снегопад. В понедельник, 29 сентября, на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -3°С, а вершину покрыл тонкий слой снега.

Фотографиями поделились горные спасатели Прикарпатья, а также работник обсерватории на горе Поп Иван от Карпатского национального университета Василий Фицак.

Читайте также:

Карпаты замело снегом в сентябре

Спасатели рассказали, что в понедельник, 29 сентября, по состоянию на 08:00 на вершине было облачно, а столбики термометров показывали мороз.

Сніг Карпати
Снег на горе Поп Иван. Фото ГСЧС Франковской области

Работник обсерватории Карпатского национального университета Василий Фицак подтвердил ухудшение погодных условий.

Сніг в Карпатах
Снег возле обсерватории. Фото: Василий Фицак

Он отметил, что на Черногорском хребте заметно похолодало, прошел снегопад, а ветер восточного направления достигает скорости 8-9 м/с.

Напомним, последний раз снег и заморозки в Украине заметили в августе. В частности первый снег выпал 24 августа на Драгобрате и Яворнике.

Тем временем синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег в нескольких областях Украины.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
