Погода сегодня, 29 сентября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: УНИАН

Прогноз погоды на понедельник, 29 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет переменная облачность. В западных, северных областях умеренный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем ожидается небольшой дождь. В то же время на высокогорье Карпат будет мокрый снег.

Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 29 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +4...+9 °С, днем будет +13...+18 °С, а на западе и севере страны +9...+14 °С. На высокогорье Карпат прогнозируют мокрый, а температуру ночью около 0 °С, днем +1...+5 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем будет небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +4...+9 °С, днем должно быть +9...+14 °С.

В Киеве тем временем ночью +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.

Напомним, что Одессу сегодня ждет прохладное утро и теплый солнечный день. Осадков не прогнозируют, но небо останется пасмурным. Наибольший контраст температуры будет ощущаться между ночью и обедом. Ветер будет дуть слабый, а атмосферное давление будет стабильным.

Также мы писали, какая будет погода в Украине в течение октября.