Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Всюди дощ, а в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні

Всюди дощ, а в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні, 29 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди на понеділок, 29 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень очікується невеликий дощ. Водночас на високогір'ї Карпат буде мокрий сніг.

Про це у неділю, 28 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 29 вересня

Всюди дощ, а в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +4...+9 °С, вдень буде +13...+18 °С, а на заході та півночі країни +9...+14 °С. На високогір'ї Карпат прогнозують мокрий, а температуру вночі близько 0 °С, вдень +1...+5 °С.

Всюди дощ, а в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень буде невеликий дощ. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +4...+9 °С, вдень має бути +9...+14 °С.

У Києві тим часом вночі +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.

Нагадаємо, що Одесу сьогодні чекає прохолодний ранок і теплий сонячний день. Опадів не прогнозують, але небо залишиться похмурим. Найбільший контраст температури відчуватиметься між ніччю та обідом. Вітер дутиме слабкий, а атмосферний тиск буде стабільним.

Також ми писали, яка буде погода в Україні протягом жовтня.

погода Укргідрометцентр синоптик дощ прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації