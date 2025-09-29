Погода сьогодні, 29 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди на понеділок, 29 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень очікується невеликий дощ. Водночас на високогір'ї Карпат буде мокрий сніг.

Про це у неділю, 28 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 29 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +4...+9 °С, вдень буде +13...+18 °С, а на заході та півночі країни +9...+14 °С. На високогір'ї Карпат прогнозують мокрий, а температуру вночі близько 0 °С, вдень +1...+5 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень буде невеликий дощ. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +4...+9 °С, вдень має бути +9...+14 °С.

У Києві тим часом вночі +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.

