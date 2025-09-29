У Карпатах випав сніг і вдарили заморозки

Сніг в Карпатах. Фото: Василь Фіцак

У Карпатах зафіксували перший осінній снігопад. У понеділок, 29 вересня, на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -3°С, а вершину вкрив тонкий шар снігу.

Фотографіями поділилися гірські рятувальники Прикарпаття, а також працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак.

Реклама

Читайте також:

Карпати замело снігом у вересні

Рятувальники розповіли, що у понеділок, 29 вересня, станом на 08:00 на вершині було хмарно, а стовпчики термометрів показували мороз.

Сніг на горі Піп Іван. Фото ДСНС Франківщини

Працівник обсерваторії Карпатського національного університету Василь Фіцак підтвердив погіршення погодних умов.

Сніг біля обсерваторії. Фото: Василь Фіцак

Він зазначив, що на Чорногорському хребті помітно похолодало, пройшов снігопад, а вітер східного напрямку досягає швидкості 8–9 м/с.

Нагадаємо, востаннє сніг та заморозки в Україні помітили в серпні. Зокрема, перший сніг випав 24 серпня на Драгобраті та Явірнику.

Тим часом синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг у кількох областях України.