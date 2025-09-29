Погода в Україні 30 вересня — повний прогноз від Наталки Діденко

Україну накриє штормова негода — Діденко склала прогноз погоди
В Україні в більшості регіонів в останній день місяця, 30 вересня, очікується погіршення погоди. Можливі дощі, шквальні вітри та похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 30 вересня
Опади очікуються у західних областях, на півночі України (крім Сумщини), у Вінницькій та Черкаській областях, на Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, у Приазов’ї та на Кіровоградщині. Решта регіонів зможуть обійтися без істотних дощів.
Температура повітря коливатиметься в межах: на Лівобережжі +11...+17°C, на Правобережжі буде прохолодніше — +7...+12°C.
Також Наталка Діденко попередила про сильний східний вітер. У більшості областей можливі рвучкі пориви, подекуди навіть штормові.
Погода в Києві 30 вересня
У Києві 30 вересня очікується волога та переважно хмарна погода. Температура становитиме +10...+12 °C. Можливі короткочасні локальні дощі.
Українців закликають бути уважними поруч із білбордами та старими деревами, а також обирати безпечні місця для паркування авто.
Нагадаємо, у Карпатах сьогодні, 29 вересня, випав перший осінній сніг. Рятувальники ДСНС та працівники обсерваторії поділилися фото засніжених вершин.
Також синоптики спрогнозували, якою буде погода у жовтні в Україні.
Читайте Новини.LIVE!