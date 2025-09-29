Відео
Головна Метео Україну накриє штормова негода — Діденко склала прогноз погоди

Україну накриє штормова негода — Діденко склала прогноз погоди

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 14:15
Погода в Україні 30 вересня — повний прогноз від Наталки Діденко
Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні в більшості регіонів в останній день місяця, 30 вересня, очікується погіршення погоди. Можливі дощі, шквальні вітри та похолодання. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 30 вересня

Опади очікуються у західних областях, на півночі України (крім Сумщини), у Вінницькій та Черкаській областях, на Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, у Приазов’ї та на Кіровоградщині. Решта регіонів зможуть обійтися без істотних дощів.

Карта опадів в Україні 30 вересня. Фото: Метеопост

Температура повітря коливатиметься в межах: на Лівобережжі +11...+17°C, на Правобережжі буде прохолодніше — +7...+12°C.

Також Наталка Діденко попередила про сильний східний вітер. У більшості областей можливі рвучкі пориви, подекуди навіть штормові. 

Погода в Києві 30 вересня

У Києві 30 вересня очікується волога та переважно хмарна погода. Температура становитиме +10...+12 °C. Можливі короткочасні локальні дощі.

Українців закликають бути уважними поруч із білбордами та старими деревами, а також обирати безпечні місця для паркування авто.

Нагадаємо, у Карпатах сьогодні, 29 вересня, випав перший осінній сніг. Рятувальники ДСНС та працівники обсерваторії поділилися фото засніжених вершин.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода у жовтні в Україні.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
