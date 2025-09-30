У Карпатах випав сніг 30 вересня — що відомо

У Карпатах випав сніг — яка температура повітря
Дата публікації: 30 вересня 2025 10:54
Сніг у Карпатах. Фото: ДСНС Франківщини
Ще не встиг закінчитися перший місяць осені, як зима вже починає вирувати в Україні. Відтак, у Карпатах випав сніг, а температура повітря впала до -3 °С.
Про це інформують гірські рятувальники Прикарпаття у вівторок, 30 вересня, у Facebook.
Сніг у Карпатах 30 вересня — подробиці
У вівторок, 30 вересня, у Карпатах випав сніг. Температура повітря — -3 °С.
Отже, станом на 09:00 30 вересня на горі Піп Іван хмарно та сніг. Вітер північний у межах 4 м/с, температура повітря -3°С.
Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у вівторок, 30 вересня.
Також ми інформували, якою буде погода в Україні протягом жовтня — де очікувати сніг та заморозки.
