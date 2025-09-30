Відео
Україна
У Карпатах випав сніг — яка температура повітря

У Карпатах випав сніг — яка температура повітря

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 10:54
У Карпатах випав сніг 30 вересня — що відомо
Сніг у Карпатах. Фото: ДСНС Франківщини

Ще не встиг закінчитися перший місяць осені, як зима вже починає вирувати в Україні. Відтак, у Карпатах випав сніг, а температура повітря впала до -3 °С.

Про це інформують гірські рятувальники Прикарпаття у вівторок, 30 вересня, у Facebook.

Сніг у Карпатах 30 вересня — подробиці

У вівторок, 30 вересня, у Карпатах випав сніг. Температура повітря — -3 °С.

Отже, станом на 09:00 30 вересня на горі Піп Іван хмарно та сніг. Вітер північний у межах 4 м/с, температура повітря -3°С.

Сніг у Карпатах 30 вересня
Скриншот повідомлення гірських рятувальників Прикарпаття/Facebook

Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у вівторок, 30 вересня.

Також ми інформували, якою буде погода в Україні протягом жовтня — де очікувати сніг та заморозки.

Карпати осінь похолодання сніг погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
