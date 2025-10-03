Відео
Головна Метео Карпати засипало снігом — рятувальники звернулися до туристів

Карпати засипало снігом — рятувальники звернулися до туристів

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 18:23
У Карпатах випав сніг — рятувальники закликали туристів не йти в гори
Сніг на горі Піп Іван. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

У Карпатах вирує справжня морозна зима зі снігом. Рятувальники звернулися до туристів на тлі ускладнення погодних умов у горах.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у пʼятницю, 3 жовтня.

Читайте також:

Сніг у горах

Рятувальники закликають туристів утриматися від виходів у високогір’я.

"Рятувальники застерігають туристів про те, що погодні умови в горах можуть бути небезпечними для здоровʼя і життя", — наголосили вони.

У ДСНС зазначили, що різке зниження температури, опади, вітер та погана видимість — підвищують ризик заблукати, травмуватися або переохолодитися. Туристів закликають перед виходом у гори обовʼязково перевіряти прогноз погоди.

"У раді надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101, користуйтеся додатком "Порятунок у горах" або звертайтесь до найближчого рятувального підрозділу", — додали рятувальники.

Нагадаємо, 30 вересня у Карпатах випав сніг. Крім того, температура повітря знизилася до -3 °С.

А в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду в Україні на завтра. Зокрема, у деяких областях очікуються дощі.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
