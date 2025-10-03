Відео
Україна
Головна Метео Йдуть зливи — Укргідрометеоцентр розкрив, де чекати на дощі

Йдуть зливи — Укргідрометеоцентр розкрив, де чекати на дощі

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 16:48
Прогноз погоди на 4 жовтня - якою буде погода завтра
Жінки йдуть під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 4 жовтня, в Україні очікується мінлива погода. У деяких регіонах прогнозуються дощі та грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Читайте також:
Йдуть зливи — Укргідрометеоцентр розкрив, де чекати на дощі - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 4 жовтня

За прогнозом синоптиків, у нічні години опади пройдуть переважно на заході країни, а також в Одеській та Вінницькій областях.

Вдень дощова погода пошириться майже на всю територію, за винятком східних регіонів. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині можливі значні дощі з грозами, тоді як у північних областях очікується лише невеликий дощ.

Вітер буде переважно південно-східний із швидкістю 7–12 м/с. Місцями, зокрема на сході країни, можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах +5…+10 °С, удень підніметься до +12…+17 °С. У східних і південних областях повітря прогріється до +20 °С.

На високогір’ї Карпат прогнозують дощ, а вночі місцями навіть мокрий сніг. Там температура вночі становитиме близько 0 °С, а вдень підніметься лише до +1…+6 °С.

Йдуть зливи — Укргідрометеоцентр розкрив, де чекати на дощі - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що у Києві завтра прогнозується мінлива хмарність. Подекуди можливі нетривалі локальні опади у вигляді дощу.

А також синоптикиня Наталка Діденко розкрила, якою в Україні буде погода на вихідних.

погода осінь дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
