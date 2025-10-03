Прогноз погоды на 4 октября - какой будет погода завтра

Женщины идут во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 4 октября, в Украине ожидается переменчивая погода. В некоторых регионах прогнозируются дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 4 октября

По прогнозу синоптиков, в ночные часы осадки пройдут преимущественно на западе страны, а также в Одесской и Винницкой областях.

Днем дождливая погода распространится почти на всю территорию, за исключением восточных регионов. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях возможны значительные дожди с грозами, тогда как в северных областях ожидается лишь небольшой дождь.

Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Местами, в частности на востоке страны, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +5...+10 °С, днем поднимется до +12...+17 °С. В восточных и южных областях воздух прогреется до +20 °С.

На высокогорье Карпат прогнозируют дождь, а ночью местами даже мокрый снег. Там температура ночью составит около 0 °С, а днем поднимется лишь до +1...+6 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что в Киеве завтра прогнозируется переменная облачность. Местами возможны непродолжительные локальные осадки в виде дождя.

А также синоптик Наталья Диденко раскрыла, какой в Украине будет погода на выходных.