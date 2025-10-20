На Піп Івані -8 градусів і випав сніг — деталі від синоптиків

Гор Піп Іван. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпатах 20 жовтня випав сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометрів опустились до -8 °C.

Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття та синоптики Укргідрометцентру.

Мороз на горі Піп Іван

Станом на ранок 20 жовтня на горі Піп Іван ясна погода, але із західним вітром 6 м/с. А температура повітря там опустилась до -8 °С.

Сніг та мороз на горі Піп Іван. Фото: ДСНС

Зазначимо, в Україні сьогодні очікуються помірні дощі, а вночі з мокрим снігом. Температура повітря вночі коливалась в межах +1...+6 °C, у західних областях заморозки в повітрі 0...-4 °C; а вдень 4...-9 °C.

Нагадаємо, 19 жовтня під Києвом випав перший сніг. Температура повітря трималася близько +2 °C, тому на землі сніг не затримався.

А 18 жовтня перший сніг випав у Буковелі і курорт накрила заметіль. Зима прийшла в Карпати раніше, ніж прогнозували синоптики, і вже викликала неабиякий інтерес серед туристів.