Україна
На горі Піп Іван випав сніг та вдарив сильний мороз — фото

На горі Піп Іван випав сніг та вдарив сильний мороз — фото

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 13:33
Оновлено: 13:33
На Піп Івані -8 градусів і випав сніг — деталі від синоптиків
Гор Піп Іван. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпатах 20 жовтня випав сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометрів опустились до -8 °C. 

Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття та синоптики Укргідрометцентру

Мороз на горі Піп Іван

Станом на ранок 20 жовтня на горі Піп Іван ясна погода, але із західним вітром 6 м/с. А температура повітря там опустилась до -8 °С.

Мороз на горі Піп Іван 20 жовтня
Сніг та мороз на горі Піп Іван. Фото: ДСНС

Зазначимо, в Україні сьогодні очікуються помірні дощі, а вночі з мокрим снігом. Температура повітря вночі коливалась в межах +1...+6 °C, у західних областях заморозки в повітрі 0...-4 °C; а вдень 4...-9 °C. 

Нагадаємо, 19 жовтня під Києвом випав перший сніг. Температура повітря трималася близько +2 °C, тому на землі сніг не затримався.

А 18 жовтня перший сніг випав у Буковелі і курорт накрила заметіль. Зима прийшла в Карпати раніше, ніж прогнозували синоптики, і вже викликала неабиякий інтерес серед туристів.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
