Погода підкинула сюрприз — Буковель накрив сніг

На гірськолижному курорті Буковель посеред жовтня випав сніг — територію курорту засипало білим покривом. Зима прийшла в Карпати раніше, ніж прогнозували синоптики, і вже викликала неабиякий інтерес серед туристів.

Про це повідомили Новини.LIVE у суботу, 18 жовтня.

Перший сніг у Буковелі

Місцеві мешканці повідомляють, що територію курорту вже вкрила тонка снігова ковдра, а температура впала нижче нуля.

Туристи діляться у соцмережах відео — у Буковелі сьогодні справжня зимова погода: йде сніг, а все довкола вже біле.

Нагадаємо, що українці все ще можуть дочекатися короткого, але помітного бабиного літа — теплі дні прогнозуються орієнтовно з 22–23 жовтня.

Раніше ми також інформували, що через осінню прохолоду у Львові мешканці гріються електрообігрівачами та ковдрами, адже комунальники не подають тепло, поки середньодобова температура не опуститься нижче +8°C.