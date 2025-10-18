Відео
Україна
У Буковелі випав перший сніг — курорт накрила заметіль

У Буковелі випав перший сніг — курорт накрила заметіль

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 22:52
Оновлено: 23:02
Погода підкинула сюрприз — Буковель накрив сніг
Сніг у Буковелі. Фото ілюстративне: The village

На гірськолижному курорті Буковель посеред жовтня випав сніг — територію курорту засипало білим покривом. Зима прийшла в Карпати раніше, ніж прогнозували синоптики, і вже викликала неабиякий інтерес серед туристів.

Про це повідомили Новини.LIVE у суботу, 18 жовтня.

Читайте також:

Перший сніг у Буковелі

Місцеві мешканці повідомляють, що територію курорту вже вкрила тонка снігова ковдра, а температура впала нижче нуля. 

Туристи діляться у соцмережах відео — у Буковелі сьогодні справжня зимова погода: йде сніг, а все довкола вже біле. 

Нагадаємо, що українці все ще можуть дочекатися короткого, але помітного бабиного літа — теплі дні прогнозуються орієнтовно з 22–23 жовтня.

Раніше ми також інформували, що через осінню прохолоду у Львові мешканці гріються електрообігрівачами та ковдрами, адже комунальники не подають тепло, поки середньодобова температура не опуститься нижче +8°C.

погода відпочинок Буковель сніг погода в Україні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
