Коли буде бабине літо - прогноз синоптикині

Синоптик розкрила, коли в Україну прийде бабине літо
Українці все ще можуть розраховувати на бабине літо — хоч і коротке, але помітне. Тепліші дні очікуються наприкінці наступного тижня, приблизно з 22–23 жовтня.
Про це повідомила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі Новини.LIVE.
Коли буде бабине літо
За словами Птухи, саме тоді зміниться напрямок повітряних потоків — з північних на південні, що принесе потепління. Температура вдень підвищиться до +9…+15 °С, а на півдні та подекуди на заході стовпчики термометрів сягатимуть +17 °С.
Водночас синоптик зазначила, що це буде не повноцінний антициклон, тож погода залишатиметься мінливою, із періодичними дощами.
Наразі ж, за прогнозом Птухи, країну очікує похолодання та опади. Уже вихідними, 19-20 жовтня, більшість регіонів накриють дощі, у Карпатах і на півночі можливий мокрий сніг, однак без утворення снігового покриву. Температура вдень становитиме від +4...+10 °С, на південному сході — до +13 °С.
У ніч проти понеділка, 21 жовтня, у західних областях прогнозують заморозки до -5 °С, що може бути небезпечним для рослин, адже в багатьох регіонах ще триває вегетаційний період.
Першого снігу в містах поки чекати рано — синоптик підкреслила, що передумов для утворення снігового покриву найближчим часом немає.
