Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптик розкрила, коли в Україну прийде бабине літо

Синоптик розкрила, коли в Україну прийде бабине літо

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 19:57
Оновлено: 20:33
Коли буде бабине літо - прогноз синоптикині
Діти з осіннім листям. Фото: pexels.com

Українці все ще можуть розраховувати на бабине літо — хоч і коротке, але помітне. Тепліші дні очікуються наприкінці наступного тижня, приблизно з 22–23 жовтня.

Про це повідомила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Коли буде бабине літо

За словами Птухи, саме тоді зміниться напрямок повітряних потоків — з північних на південні, що принесе потепління. Температура вдень підвищиться до +9…+15 °С, а на півдні та подекуди на заході стовпчики термометрів сягатимуть +17 °С.

Водночас синоптик зазначила, що це буде не повноцінний антициклон, тож погода залишатиметься мінливою, із періодичними дощами.

Наразі ж, за прогнозом Птухи, країну очікує похолодання та опади. Уже вихідними, 19-20 жовтня, більшість регіонів накриють дощі, у Карпатах і на півночі можливий мокрий сніг, однак без утворення снігового покриву. Температура вдень становитиме від +4...+10 °С, на південному сході — до +13 °С.

У ніч проти понеділка, 21 жовтня, у західних областях прогнозують заморозки до -5 °С, що може бути небезпечним для рослин, адже в багатьох регіонах ще триває вегетаційний період.

Першого снігу в містах поки чекати рано — синоптик підкреслила, що передумов для утворення снігового покриву найближчим часом немає.

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозують дощі по всій території країни, окрім південного сходу.

Також синоптикиня Діденко попередила про сніг у ці вихідні

погода осінь прогноз погоди погода в Україні бабине літо
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації