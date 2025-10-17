Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня — де чекати снігу і дощів

Мокрий сніг і дощ на вулиці. Фото: freepik

У суботу, 18 жовтня, в Україну циклон із північного заходу принесе дощі і похолодання. Температура повітря опуститься +8...+12 °C і скоро очікується мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на 18 жовтня

Діденко розповіла, що 18 жовтня опадів не буде лише у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

Завтра також почнеться зниження температури повітря у західних областях, вдень очікується лише +8...+12 °C. Водночас на решті території ще побуде трохи тепліша погода і стовпчики термометрів коливатимуться в межах +12...+15 °C.

Карта температур на 18 жовтня. Фото: Метеопост

За прогнозом синоптика, найближчої ночі в Україні передбачається +4...+10 °C і хмари трохи прикриють від заморозків. Хіба в Карпатах температура буде дещо нижчою, а у західній частині посилиться вітер.

Крім того, Наталка Діденко попередила, що вже 19 жотвня у більшості областях буде різке похолодання, вдень очікується лише +4...+8 °C. Проте в неділю очікуються дощі по всій Україні. Через істотне зниження температури повітря подекуди можливий мокрий сніг.

"Це прийдешнє похолодання не остаточне, адже до зими ще пів осені. Проте подбайте вже сьогодні про додаткове утеплення", — написала синоптик.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні в ночі у деяких регіонах України були заморозки. Опадів не очікується, але зниження температури відчується.

Водночас у Харкові 17 жовтня очікується сніг. Також в регіоні був сильний туман на дорогах.