Україна
Навіть із заморозками — яка погода буде в Україні сьогодні

Навіть із заморозками — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 06:25
Оновлено: 06:25
Погода сьогодні, 17 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Дівчина йде вулицею в холодну погоду. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 17 жовтня, надали синоптики. Опадів не очікується, але вночі буде прохолодно, подекуди на поверхні ґрунту навіть виникнуть заморозки.

Про це в четвер, 16 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:
Погода в Україні 17 жовтня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Яка погода буде в Україні 17 жовтня 

Швидкість південно-східного вітру сягне 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +2...+7 °С. Нічні заморозки, 0...-3 °С, на поверхні ґрунту можливі на сході та південному сході. Максимальна денна температура становитиме +9...+14 °С.

Температури в Україні 17 жовтня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з південного заходу. Уночі у столиці очікується +5...+7 °С, а в області — +2...+7 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +12...+14 °С, а на Київщині — до +9...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 17 жовтня буде досить тепло й без опадів. Неістотні дощ чи мряка можливі хіба що Вінниччині, Черкащині та Волині. 

У Києві передбачається +12...+13 °С, без опадів.

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні була прохолодна, але суха погода. У західних областях місцями утворився туман.

Також ми повідомляли, що 17 жовтня в Харкові обійдеться без опадів. А от заморозки на поверхні ґрунту можливі.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
