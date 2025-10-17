Видео
Главная Метео Даже с заморозками — какая погода будет в Украине сегодня

Даже с заморозками — какая погода будет в Украине сегодня

Дата публикации 17 октября 2025 06:25
обновлено: 06:25
Погода сегодня, 17 октября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Девушка идет по улице в холодную погоду. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 17 октября, дали синоптики. Осадков не ожидается, но ночью будет прохладно, кое-где на поверхности почвы даже возникнут заморозки.

Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:
Погода в Украине 17 октября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Какая погода будет в Украине 17 октября

Скорость юго-восточного ветра достигнет 5–10 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +2...+7 °С. Ночные заморозки, 0...-3 °С, на поверхности почвы возможны на востоке и юго-востоке. Максимальная дневная температура составит +9...+14 °С.

Температуры в Украине 17 октября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с юго-запада. Ночью в столице ожидается +5...+7 °С, а в области — +2...+7 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +12...+14 °С, а на Киевщине — до +9...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 17 октября будет достаточно тепло и без осадков. Несущественные дождь или морось возможны разве что в Винницкой, Черкасской и Волынской областях.

В Киеве предполагается +12...+13 °С, без осадков.

Напомним, 16 октября в Украине была прохладная, но сухая погода. В западных областях местами образовался туман.

Также мы сообщали, что 17 октября в Харькове обойдется без осадков. А вот заморозки на поверхности почвы возможны.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
