Главная Метео В Украине завтра похолодает — Диденко предупредила о снеге

В Украине завтра похолодает — Диденко предупредила о снеге

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 14:37
обновлено: 15:28
Прогноз погоды в Украине на 18 октября — где ждать снега и дождей
Мокрый снег и дождь на улице. Фото: freepik

В субботу, 18 октября, в Украину циклон с северо-запада принесет дожди и похолодание. Температура воздуха опустится +8...+12 °C и скоро ожидается мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на 18 октября

Диденко рассказала, что 18 октября осадков не будет только в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Завтра также начнется снижение температуры воздуха в западных областях, днем ожидается лишь +8...+12 °C. В то же время на остальной территории еще побудет немного теплее погода, и столбики термометров будут колебаться в пределах +12...+15 °C.

Погода в Україні 18 жовтня
Карта температур на 18 октября. Фото: Метеопост

По прогнозу синоптика, ближайшей ночью в Украине предполагается +4...+10 °C и облака немного прикроют от заморозков. Разве что в Карпатах температура будет несколько ниже, а в западной части усилится ветер.

Кроме того, Наталка Диденко предупредила, что уже 19 октября в большинстве областей будет резкое похолодание, днем ожидается всего +4...+8 °C. Однако в воскресенье ожидаются дожди по всей Украине. Из-за существенного снижения температуры воздуха местами возможен мокрый снег.

"Это грядущее похолодание не окончательное, ведь до зимы еще пол-осени. Однако позаботьтесь уже сегодня о дополнительном утеплении", — написала синоптик.

Прогноз погоди на 18 жовтня
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, сегодня ночью в некоторых регионах Украины были заморозки. Осадков не ожидается, но снижение температуры почувствуется.

В то же время в Харькове 17 октября ожидается снег. Также в регионе был сильный туман на дорогах.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
