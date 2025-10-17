Прогноз погоды в Украине на 18 октября — где ждать снега и дождей

Мокрый снег и дождь на улице. Фото: freepik

В субботу, 18 октября, в Украину циклон с северо-запада принесет дожди и похолодание. Температура воздуха опустится +8...+12 °C и скоро ожидается мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 18 октября

Диденко рассказала, что 18 октября осадков не будет только в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Завтра также начнется снижение температуры воздуха в западных областях, днем ожидается лишь +8...+12 °C. В то же время на остальной территории еще побудет немного теплее погода, и столбики термометров будут колебаться в пределах +12...+15 °C.

Карта температур на 18 октября. Фото: Метеопост

По прогнозу синоптика, ближайшей ночью в Украине предполагается +4...+10 °C и облака немного прикроют от заморозков. Разве что в Карпатах температура будет несколько ниже, а в западной части усилится ветер.

Кроме того, Наталка Диденко предупредила, что уже 19 октября в большинстве областей будет резкое похолодание, днем ожидается всего +4...+8 °C. Однако в воскресенье ожидаются дожди по всей Украине. Из-за существенного снижения температуры воздуха местами возможен мокрый снег.

"Это грядущее похолодание не окончательное, ведь до зимы еще пол-осени. Однако позаботьтесь уже сегодня о дополнительном утеплении", — написала синоптик.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, сегодня ночью в некоторых регионах Украины были заморозки. Осадков не ожидается, но снижение температуры почувствуется.

В то же время в Харькове 17 октября ожидается снег. Также в регионе был сильный туман на дорогах.