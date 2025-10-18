Когда будет бабье лето - прогноз синоптика

Дети с осенними листьями. Фото: pexels.com

Украинцы все еще могут рассчитывать на бабье лето — хоть и короткое, но заметное. Более теплые дни ожидаются в конце следующей недели, примерно с 22-23 октября.

Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда будет бабье лето

По словам Птухи, именно тогда изменится направление воздушных потоков — с северных на южные, что принесет потепление. Температура днем повысится до +9...+15 °С, а на юге и местами на западе столбики термометров будут достигать +17 °С.

В то же время синоптик отметила, что это будет не полноценный антициклон, поэтому погода будет оставаться переменчивой, с периодическими дождями.

Сейчас же, по прогнозу Птухи, страну ожидает похолодание и осадки. Уже в выходные, 19-20 октября, большинство регионов накроют дожди, в Карпатах и на севере возможен мокрый снег, однако без образования снежного покрова. Температура днем составит от +4...+10 °С, на юго-востоке — до +13 °С.

В ночь на понедельник, 21 октября, в западных областях прогнозируют заморозки до -5 °С, что может быть опасным для растений, ведь во многих регионах еще продолжается вегетационный период.

Первого снега в городах пока ждать рано — синоптик подчеркнула, что предпосылок для образования снежного покрова в ближайшее время нет.

Напомним, сегодня синоптики прогнозируют дожди по всей территории страны, кроме юго-востока.

Также синоптик Диденко предупредила о снеге в эти выходные.