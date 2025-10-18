Видео
Синоптики предупреждают о похолодании и ливнях — кто в опасности

Дата публикации 18 октября 2025 10:07
обновлено: 10:18
Прогноз погоды в Украине на сегодня 18 октября — где ждать похолодания
Женщины под зонтиками ждут транспорт на остановке. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине сегодня 18 октября будет дождливой и еще относительно теплой, только на западе синоптики прогнозируют похолодание. Температура воздуха днем не будет ниже +8 °C, будет умеренный ветер, местами — с порывами до 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода 18 октября

Синоптики прогнозируют дожди по всей территории страны, кроме юго-востока. Осадки начнутся ночью на северо-западе, а потом распространятся на остальные области.

Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с, на Прикарпатье возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составила +4...+9 °C, только на крайнем юге было теплее — до +11 °C. Днем воздух прогреется до +8...+13 °C, а в центре, на юге и востоке — до +11...+16 °C.

Погода в Україні сьогодні 18 жовтня
Карта погодных условий в Украине на 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 18 октября

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, 18 октября в Украине начнется похолодание на западе, где столбики термометров не будут превышать отметку +8...+12 °C. На остальной территории будет более теплая погода — в течение дня температура воздуха составит +12...+15 °C.

Погода в Україні 18 жовтня 2025 року
Температурная карта Украины на 18 октября. Фото: meteopost.com

Ночью в Украине термометры показывали +4...+10 °C, что свидетельствует, по словам Диденко, о том, что "облака прикрыли нас от заморозков". Также синоптик предупреждает о сильном ветре в западных областях, на остальной территории — умеренный, лишь иногда порывистый, юго-восточного направления.

В Киеве в субботу будет влажная, однако относительно теплая погода. Во второй половине дня в столице возможны дожди.

Прогноз Наталки Діденко на 18 жовтня в Україні
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, что в конце октября украинцы традиционно перейдут на зимнее время для экономии электроэнергии. Когда переводят часы, в какую сторону крутить стрелки и чем это грозит для здоровья — читайте в нашем материале.

Также астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года. Известно, какие даты наиболее опасны для метеозависимых.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
