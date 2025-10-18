Прогноз погоди в Україні на сьогодні 18 жовтня — де чекати похолодання

Жінки під парасольками чекають на транспорт на зупинці. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні сьогодні 18 жовтня буде дощовою та ще відносно теплою, лише на заході синоптики прогнозують похолодання. Температура повітря вдень не буде нижчою ніж +8 °C, буде помірний вітер, місцями — з поривами до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 18 жовтня

Синоптики прогнозують дощі по всій території країни, окрім південного сходу. Опади почнуться вночі на північному заході, а тоді поширяться на решту областей.

Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5-10 м/с, на Прикарпатті можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становила +4...+9 °C, лише на крайньому півдні було тепліше — до +11 °C. Вдень повітря прогріється до +8...+13 °C, а в центрі, на півдні та сході — до +11...+16 °C.

Мапа погодних умов в Україні на 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 18 жовтня

Згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 18 жовтня в Україні почнеться похолодання на заході, де стовпчики термометрів не перевищуватимуть позначку +8...+12 °C. На решті території буде тепліша погода — упродовж дня температура повітря становитиме +12...+15 °C.

Температурна мапа України на 18 жовтня. Фото: meteopost.com

Вночі в Україні термометри показували +4...+10 °C, що свідчить, за словами Діденко, про те, що "хмари прикрили нас від заморозків". Також синоптикиня попереджає про сильний вітер у західних областях, на решті території — помірний, лише іноді рвучкий, південно-східного напрямку.

У Києві в суботу буде волога, однак відносно тепла погода. У другій половині дня в столиці можливі дощі.

Скриншот повідомлення Наталки Діденко

