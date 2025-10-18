Видео
Україна
В Буковеле выпал первый снег — курорт накрыла метель

В Буковеле выпал первый снег — курорт накрыла метель

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 22:52
обновлено: 23:02
Погода подбросила сюрприз - Буковель накрыл снег
Снег в Буковеле. Фото иллюстративное: The village

На горнолыжном курорте Буковель посреди октября выпал снег — территорию курорта засыпало белым покровом. Зима пришла в Карпаты раньше, чем прогнозировали синоптики, и уже вызвала большой интерес среди туристов.

Об этом сообщили Новини.LIVE в субботу, 18 октября.

Читайте также:

Первый снег в Буковеле

Местные жители сообщают, что территорию курорта уже покрыло тонкое снежное одеяло, а температура упала ниже нуля.

Туристы делятся в соцсетях видео — в Буковеле сегодня настоящая зимняя погода: идет снег, а все вокруг уже белое.

Напомним, что украинцы все еще могут дождаться короткого, но заметного бабьего лета — теплые дни прогнозируются ориентировочно с 22-23 октября.

Ранее мы также информировали, что из-за осенней прохлады во Львове жители греются электрообогревателями и одеялами, ведь коммунальщики не подают тепло, пока среднесуточная температура не опустится ниже +8°C.

погода отдых Буковель снег погода в Украине
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
