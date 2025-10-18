Погода подбросила сюрприз - Буковель накрыл снег

В Буковеле выпал первый снег — курорт накрыла метель
На горнолыжном курорте Буковель посреди октября выпал снег — территорию курорта засыпало белым покровом. Зима пришла в Карпаты раньше, чем прогнозировали синоптики, и уже вызвала большой интерес среди туристов.
Об этом сообщили Новини.LIVE в субботу, 18 октября.
Первый снег в Буковеле
Местные жители сообщают, что территорию курорта уже покрыло тонкое снежное одеяло, а температура упала ниже нуля.
Туристы делятся в соцсетях видео — в Буковеле сегодня настоящая зимняя погода: идет снег, а все вокруг уже белое.
Напомним, что украинцы все еще могут дождаться короткого, но заметного бабьего лета — теплые дни прогнозируются ориентировочно с 22-23 октября.
Ранее мы также информировали, что из-за осенней прохлады во Львове жители греются электрообогревателями и одеялами, ведь коммунальщики не подают тепло, пока среднесуточная температура не опустится ниже +8°C.
Читайте Новини.LIVE!