У Карпатах намело майже метр снігу — фото жовтневої хуртовини

У Карпатах намело майже метр снігу — фото жовтневої хуртовини

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:47
Оновлено: 11:24
Зима в жовтні у Карпатах — скільки снігу випало на горі Піп Іван 29 жовтня
Гора Піп Іван Чорногірський 29 жовтня. Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Одну з найвищих вершин українських Карпат — гору Піп Іван Чорногірський — замело снігом. Перемети на вершині сягають місцями до 80 см.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Гірські рятувальники Прикарпаття у середу, 29 жовтня.

Читайте також:
допис
Допис рятувальників. Фото: скриншот

Яка температура повітря на горі Піп Іван

"Станом на 09:20 29.10.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 30 метрів", — йдеться в повідомленні.

Піп Іван замети снігу
Замети на горі Піп Іван. Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Вітер південно-західний 15-17 м/с. Температура повітря становить -3°С. 

Нагадаємо, 28 жовтня снігом засипало Буковель. У горах панував справжній зимовий шторм, а видимість знизилась до 50 метрів.

Також синоптики розповідали, чи очікувати сьогодні в Україні сніг.

Карпати сніг Івано-Франківська область гори рятувальники
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
