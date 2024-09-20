Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow В некоторых областях ожидается похолодание — синоптики спрогнозировали погоду в Украине сегодня arrow

В некоторых областях ожидается похолодание — синоптики спрогнозировали погоду в Украине сегодня

20 сентября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 20 сентября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди гуляют по центру Одессы осенью. Фото иллюстративное: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 20 сентября, сообщили синоптики. Погода будет переменно облачной.

Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 20 сентября

Погода в Украине 20 сентября
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет +6...+11 °С, в южных областях +11...+16 °С. Днем +21...+26 °С, а в Карпатах +17...+22 °С.

Карта температур в Украине на 20 сентября
Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +6...+11 °С, а днем потеплеет до +21...+26 °С. В столице ночью будет около +10 °С, а днем +22...+24 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность в Украине 20 сентября
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В пятницу и субботу, 20 и 21 сентября, в большинстве северных, центральных, южных и Харьковской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 20 сентября, в Украине будет сухо, солнечно и тепло. Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +23...+26 °С. Несколько прохладнее будет в Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черниговской, Львовской и Тернопольской областях. Там температура воздуха днем будет +19...+22 °С.

"Ночью уже явно свежее, в ближайшую ночь (в ночь на 20 сентября — прим. ред.) в Украине +6...+12 °С, на высокогорье Карпат может быть до 0 °С и даже маленькие "минусы" ( температура ниже 0 °С — прим. ред.). Ветер понемногу угомоняется, северо-восточный, умеренный", — прогнозирует Диденко.

В Киеве 20 сентября будет царить сухая и ясная погода с температурой воздуха ночью около +10 °С, а днем около +23 °С.

Также важные новости дня по теме:

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:15 Цены на топливо в Украине — как изменились цены на АЗС

06:13 В Минсоцполитики прокомментировали громкий отчет ЦРУ о смертности украинцев

06:10 Выход на пенсию в 2024 году — кому начислят сразу 10 выплат

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

06:06 Болгария попросит ЕС запретить эксперт украинских яиц — что не нравится болгарам

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

06:03 Что скрывает слово "хідник" — языковеды сообщили, где чаще всего используют лексему

06:01 Ощадбанк готовит изменения с 1 октября — какая будет комиссия и стоимость SMS

05:50 Доллар перестал расти, а евро и злотый дорожают — курс валют на сегодня

Срочная новость

05:25 В Хмельницком было громко — что известно о взрыве в городе

05:05 В некоторых областях ожидается похолодание — синоптики спрогнозировали погоду в Украине сегодня

06:15 Цены на топливо в Украине — как изменились цены на АЗС

06:13 В Минсоцполитики прокомментировали громкий отчет ЦРУ о смертности украинцев

06:10 Выход на пенсию в 2024 году — кому начислят сразу 10 выплат

06:06 Болгария попросит ЕС запретить эксперт украинских яиц — что не нравится болгарам

06:03 Что скрывает слово "хідник" — языковеды сообщили, где чаще всего используют лексему

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

06:01 Ощадбанк готовит изменения с 1 октября — какая будет комиссия и стоимость SMS

05:50 Доллар перестал расти, а евро и злотый дорожают — курс валют на сегодня

Срочная новость

05:25 В Хмельницком было громко — что известно о взрыве в городе

05:05 В некоторых областях ожидается похолодание — синоптики спрогнозировали погоду в Украине сегодня

Срочная новость

05:00 В Ровно прогремел взрыв — что известно об атаке

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Text

17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Text

17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации