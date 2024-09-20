Прогноз погоды в Украине на пятницу, 20 сентября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди гуляют по центру Одессы осенью. Фото иллюстративное: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 20 сентября, сообщили синоптики. Погода будет переменно облачной.

Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 20 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет +6...+11 °С, в южных областях +11...+16 °С. Днем +21...+26 °С, а в Карпатах +17...+22 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +6...+11 °С, а днем потеплеет до +21...+26 °С. В столице ночью будет около +10 °С, а днем +22...+24 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В пятницу и субботу, 20 и 21 сентября, в большинстве северных, центральных, южных и Харьковской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 20 сентября, в Украине будет сухо, солнечно и тепло. Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +23...+26 °С. Несколько прохладнее будет в Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черниговской, Львовской и Тернопольской областях. Там температура воздуха днем будет +19...+22 °С.

"Ночью уже явно свежее, в ближайшую ночь (в ночь на 20 сентября — прим. ред.) в Украине +6...+12 °С, на высокогорье Карпат может быть до 0 °С и даже маленькие "минусы" ( температура ниже 0 °С — прим. ред.). Ветер понемногу угомоняется, северо-восточный, умеренный", — прогнозирует Диденко.

В Киеве 20 сентября будет царить сухая и ясная погода с температурой воздуха ночью около +10 °С, а днем около +23 °С.