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Народний синоптик Діденко спрогнозувала, в яких регіонах буде мінусова температура

19 вересня 2024 17:53
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 20 вересня від Наталки Діденко
Заморозки. Фото: Pmg.ua
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 20 вересня в Україні очікується тепла та сонячна погода. По всій території країни температура повітря підніметься до +23...+26 °C. В Карпатах можливі невеликі морози.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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У четвер на заході, зокрема в Закарпатті, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях, температура вдень буде дещо прохолоднішою — +19...+22 °C. Вночі температура в Україні знизиться до +6...+12 °C, а на високогір'ї Карпат можливі навіть нульові показники та невеликі морози. Вітер на території країни буде помірним і переважно північно-східним.

Карта температур. Фото: Метеопост
Карта температур. Фото: Метеопост

Погода у Києві 20 вересня

У Києві 20 вересня погода залишиться сухою та ясною. Вночі температура складе близько +10 °C, а вдень буде комфортні +23 °C.

"Плануйте щось хороше і корисне на сонечку, не мерзніть вранці, позбирайте, пообривайте сухі квіти, починайте розгрібати балкони від ʼколись знадобитьсяʼ, запишіться до стоматолога, поки класна погода їздити на інший кінець міста, поставте у фруктову вазу яблука з грушами — щоб красиво", — йдеться в повідомлені.

Пост Діденко у Facebook
Пост Діденко у Facebook

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